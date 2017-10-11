Членство Федерации футбола Пакистана в ФИФА приостановлено

ФИФА на своем официальном сайте сообщила о временном приостановлении членства Федерации футбола Пакистана в составе организации. Решение было принято в связи с вмешательством третьей стороны в дела национальной ассоциации.

Кроме того, на позицию ФИФА повлиял тот факт что офисы и счета пакистанской федерации продолжают находиться под контролем назначенного судом администратора. Отстранение будет отменено, как только офисы и доступ к счетам Федерации футбола Пакистана перейдут под контроль представителей организации. На период приостановления членства организации сборные и клубы Пакистана не смогут участвовать в международных соревнованиях.