Чиро Феррара вылетел с китайским клубом в первый дивизион и был уволен после двух туров

"Ухань Чжоэр" объявил об отставке главного тренера Чиро Феррары. Итальянский специалист принял китайский клуб летом 2016 года и не смог удержаться с ним в суперлиге. В этом сезоне бывший главный тренер "Ювентуса" и "Сампдории" успел провести два матча в первом дивизионе, набрав 1 очко. Цвета "Уханя" защищает боливиец Марсело Морено, ранее выступавший в "Шахтере".
Морозов95
Конте еще в Ювентусе всем все доказал
20:31
Деметрио
Ботаникум ____________________________________________________________________________________________________________ А Каррера мчит к победе в РФПЛ! ))))
20:17
Ботаникум
Вроде бы и в одной команде играли Феррара и Конте, а тренеры из них получились РАЗНЫЕ!?...... Чиро смог "Ухань" УХАНЬКАТЬ, а Антонио мчится к итоговой победе в АПЛ в дебютном сезоне!!!
19:52