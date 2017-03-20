19:18 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Чиро Феррара вылетел с китайским клубом в первый дивизион и был уволен после двух туров

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"Ухань Чжоэр" объявил об отставке главного тренера Чиро Феррары. Итальянский специалист принял китайский клуб летом 2016 года и не смог удержаться с ним в суперлиге. В этом сезоне бывший главный тренер "Ювентуса" и "Сампдории" успел провести два матча в первом дивизионе, набрав 1 очко. Цвета "Уханя" защищает боливиец Марсело Морено, ранее выступавший в "Шахтере".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Морозов95

Конте еще в Ювентусе всем все доказал

20:31

Деметрио

Ботаникум ____________________________________________________________________________________________________________ А Каррера мчит к победе в РФПЛ! ))))

20:17

Ботаникум

Вроде бы и в одной команде играли Феррара и Конте, а тренеры из них получились РАЗНЫЕ!?...... Чиро смог "Ухань" УХАНЬКАТЬ, а Антонио мчится к итоговой победе в АПЛ в дебютном сезоне!!!

19:52

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