Чиро Феррара вылетел с китайским клубом в первый дивизион и был уволен после двух туров

"Ухань Чжоэр" объявил об отставке главного тренера Чиро Феррары. Итальянский специалист принял китайский клуб летом 2016 года и не смог удержаться с ним в суперлиге. В этом сезоне бывший главный тренер "Ювентуса" и "Сампдории" успел провести два матча в первом дивизионе, набрав 1 очко. Цвета "Уханя" защищает боливиец Марсело Морено, ранее выступавший в "Шахтере".