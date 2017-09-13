Чиновник, уволенный из-за недопуска Мутко в совет ФИФА: "Инфантино пытался повлиять на наше решение"

Бывший глава комитета по управлению ФИФА португальский политик Мигель Мадуро рассказал, что президент ФИФА Джанни Инфантино пытался повлиять на решение по недопуску главы РФС Виталия Мутко к выборам в совет организации. Он добавил, что Инфантино был обеспокоен подобным решением.

Напомним, Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Сообщалось, что именно комитет, возглавляемый Мадуро, был против допуска Мутко к выборам. Португалец был отправлен в отставку в мае.

– ФИФА – это система правил без преобладания законов. Была попытка повлиять на наше решение с недопуском Мутко. Генсек ФИФА сказала мне, что чемпионат мира-2018 будет катастрофой, работа Инфантино на посту президента ФИФА будет под вопросом, если Мутко не допустят в совет.

Инфантино считает, что нет никаких свидетельств участия Мутко в российской допинг-схеме. Он выразил крайнюю обеспокоенность решением не допускать Мутко и перестал со мной общаться после того, как я не допустил его до совета ФИФА, – приводит твиттер журналиста Ричарда Конвэя слова Мадуро.