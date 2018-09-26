Чемпионат Индонезии приостановлен из-за убийства фаната

Проведение чемпионата Индонезии было приостановлено на неопределенный срок через несколько дней после убийства фаната перед матчем 23-го тура между "Персибом" и "Персией". 23-летний Харингга Сирла был избит железными прутьями и досками, после чего скончался. По этому инциденту были арестованы 10 человек.

- Мы приостановляем лигу 1 на неопределенный срок, чтобы показать нашу озабоченность и сочувствие жертве, - отметил глава федерации футбола Индонезии в интервью Goal. - Нам нужно время, чтобы очистить наши умы. Во-вторых, дайте некоторое время. Мы обсудим этот вопрос как можно скорее. В-третьих, после инцидента мы сформулируем более четкую процедуру, которая поможет прекратить подобные инциденты, поскольку уже 95 болельщиков погибли с 2005 года.

Напомним, также на прошлой неделе во втором дивизионе Индонезии в матче "Гресик Юнайтед" – "Персива Вамена" арбитр назначил пенальти в ворота гостей на 90-й минуте встречи, после чего был избит игроками.​

Футболисты в Индонезии избили арбитра за назначенный пенальти. Видео