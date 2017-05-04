Чемпион Индии обещает объявить голодовку, если не получит приглашения в новую лигу

Чемпион Индии "Аиджал" объявил протест против футбольных властей страны. Футболисты и тренерский штаб обещают устроить голодовку в том случае, если команда не будет приглашена в новую национальную лигу. Турнир со следующего сезона объединит две крупнейшие лиги Индии, которые ранее разыгрывались отдельно, - суперлигу и чемпионат.

В новую лигу получили приглашения только три команды из чемпионата: "Мохун Баган", "Ист Бенгал" и "Бенгалуру". Возмущение "Аиджала" вызвано из-за того, что команда в этом сезоне завоевала чемпионский титул, опередив вышеназванные клубы.