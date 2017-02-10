Чельстрем вернулся в Швецию

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем присоединился к "Юргордену", сообщает пресс-служба клуба. 34-летний футболист подписал двухлетний контракт. Стоит отметить, что шведский хавбек в начале карьеры выступал за команду из Стокгольма.

- Я чувствую большую радость, - отметил Чельстрем. - Осенью у меня появилось желание замкнуть круг и вернуться в "Юргорден". Чувствую себя хорошо в клубе, где много тепла и любви. Я пришел в коллектив, где меня ценят и любят.

Напомним, с 2012 по 2015 год хавбек выступал за "Спартак". В январе 2014 года Чельстрем был отдан красно-белыми в аренду на полгода "Арсеналу", с которым футболист выиграл Кубок Англии.