Чех - лучший игрок года в Чехии

Голкипер "Арсенала" Петр Чех признан лучшим футболистом Чехии в прошлом году. Как сообщает пресс-служба федерации футбола Чехии, 34-летний игрок "канониров" получил эту награду в рекордный девятый раз. В голосовании среди игроков, тренеров, членов национальной федерации футбола и журналистов Чех набрал 525 голосов. Вторым стал хавбек "Герты" Владимир Дарида (413 голосов), а замкнул тройку лучших полузащитник "Хэнань Цзянье" Боржек Дочкал (303 голоса).

Лучшим тренером Чехии в 2016 году признан наставник молодежной сборной Витезслав Лавичка, а лучшим молодым игроком - нападающий "Сампдории" Патрик Шик.