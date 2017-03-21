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Чех - лучший игрок года в Чехии

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Голкипер "Арсенала" Петр Чех признан лучшим футболистом Чехии в прошлом году. Как сообщает пресс-служба федерации футбола Чехии, 34-летний игрок "канониров" получил эту награду в рекордный девятый раз. В голосовании среди игроков, тренеров, членов национальной федерации футбола и журналистов Чех набрал 525 голосов. Вторым стал хавбек "Герты" Владимир Дарида (413 голосов), а замкнул тройку лучших полузащитник "Хэнань Цзянье" Боржек Дочкал (303 голоса).

Лучшим тренером Чехии в 2016 году признан наставник молодежной сборной Витезслав Лавичка, а лучшим молодым игроком - нападающий "Сампдории" Патрик Шик.

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Материалы REN-TV

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