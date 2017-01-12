Чеферин встретился с президентом АФК

Президенты УЕФА и АФК Александр Чеферин и Салман бин Ибрагим Аль-Халифа провели встречу в Ньоне, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза. Главы конфедераций обсудили сотрудничество и пообещали сделать отношения УЕФА и АФК еще более близкими.

- Я был невероятно рад возможности вновь встретиться с президентом УЕФА Александером Чеферином, - сказал Аль-Халифа. - Благодарен ему и всему европейскому футбольному союзу за гостеприимство. Очень важно, что наши конфедерации продолжают сотрудничество на благо мирового футбола, заодно укрепляя и свои связи.

АФК очень благодарен за поддержку, которую получает от УЕФА в рамках Меморандума о взаимопонимании. С нетерпением ждем возможности улучшить сотрудничество и стать еще сплоченнее в ближайшие годы.

- Было очень приятно принять шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифу в Доме европейского футбола в Ньоне и провести чрезвычайно плодотворную встречу, - отметил Чеферин. - УЕФА доволен сотрудничеством с АФК, и мы дали четко понять, что будем продолжать со всей ответственностью заниматься развитием футбола в Европе и на других континентах в сотрудничестве с нашими родственными конфедерациями. За турнирами УЕФА наблюдают по всему миру, поэтому мы можем оказать большое влияние на рост футбола в Азии. Дальнейшее развитие азиатского футбола - беспроигрышный вариант и для Европы, и для Азии.

Соглашение между двумя конфедерациями было подписано в 2015 году до 2019 года.