Чеферин поддерживает идею сокращения летнего трансферного окна

Президент УЕФА Александер Чеферин выступает за идею сокращения летнего трансферного окна. В четверг владельцы 20 клубов чемпионата Англии будут голосовать по вопросу сокращения трансферного окна с сезона-2018/19. Для введения новых правил нужно одобрение 14 клубов. По информации издания, их планируют поддержать владельцы 17 клубов.

– Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим, – приводит The Times слова Чеферина. – На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, я поддерживаю его сокращение.

Отметим, что в большинстве европейских чемпионатов трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.