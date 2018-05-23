Чеферин - о возможных инвестициях на новый турнир: "Футбол не продается"

Президент УЕФА Александер Чеферин недоволен идеей организации нового коммерческого футбольного турнира. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что неизвестные инвесторы из Саудовской Аравии готовы вложить 25 миллиардов долларов на проведение мини-турнира из восьми сборных, аналога клубного чемпионата мира.

- Футбол не продается, - цитирует AP Чеферина. - Некоторые люди, ослепленные стремлением к прибыли, готовы продать душу футбольных турниров частным фондам с непонятной репутацией. Пока я руковожу УЕФА, мы не будем предпринимать такие эгоистичные решения.