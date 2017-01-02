Церемонию награждения футболиста года ФИФА проведут Ева Лонгория и Марко Шрейл

Стали известны ведущие церемонии награждения футболиста года ФИФА. Ее проведут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейл. На звание лучшего игрока по итогам 2016 года претендуют Лионель Месси ("Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Криштиану Роналду ("Реал"), который ранее стал обладателем "Золотого мяча".

На трофей лучшей футболистки мира претендуют немка Мелани Берингер, американка Карли Ллойд (США) и бразильянка Марта. Кандидаты на звание лучшего тренера в мужском футболе - Клаудио Раньери (“Лестер”), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Зинедин Зидан (“Реал”), в женском - Джил Эллис, Сильвия Найд и Пиа Сундхаге (сборные США, Германии и Швеции соответственно).

Торжественная церемония пройдет 9 января в Цюрихе.