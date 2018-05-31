Церемония вручения наград ФИФА состоится 24 сентября в Лондоне

ФИФА проведет церемонию вручения наград лауреатам сезона 24 сентября в Лондоне, сообщается в пресс-релизе организации.

Награды будут вручаться в номинациях "футболист года", "футболистка года", "лучший тренер мужской команды", "лучший тренер женской команды", "вратарь года", "лучший гол" (приз Ференца Пушкаша), приз Fair Play, приз болельщикам, а также команда года по версии FIFPro.

Лауреаты среди игроков и тренеров будут традиционно определены голосованием капитанов и тренеров всех футбольных сборных ФИФА, а также голосованием болельщикоов и экспертной группы.