00:10 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Целью теракта в Стамбуле был полицейский автобус

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Целью взрыва, прогремевшего рядом с "Водафон Ареной" в Стамбуле после матча 14-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Бурсаспором" (2:1), был автобус с полицейскими, обеспечивавшими порядок во время матча, сообщает турецкое издание Fanatik. По предварительной информации, в результате теракта ранения получили более 20 человек.

Пресс-службы обеих команд проинформировали о том, что после взрыва, произошедшего по окончании встречи, никто из болельщиков не пострадал. В настоящее время данные по трагедии уточняются.

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