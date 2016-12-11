Целью теракта в Стамбуле был полицейский автобус

Целью взрыва, прогремевшего рядом с "Водафон Ареной" в Стамбуле после матча 14-го тура чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Бурсаспором" (2:1), был автобус с полицейскими, обеспечивавшими порядок во время матча, сообщает турецкое издание Fanatik. По предварительной информации, в результате теракта ранения получили более 20 человек.

Пресс-службы обеих команд проинформировали о том, что после взрыва, произошедшего по окончании встречи, никто из болельщиков не пострадал. В настоящее время данные по трагедии уточняются.