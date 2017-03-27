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CAS сократил срок дисквалификации Арияна Адеми

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации полузащитника загребского "Динамо" Арияна Адеми с четырех до двух лет, информирует официальный сайт организации. Хавбек провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Арсеналом" (2:1). В его пробе был обнаружен анаболический стероид станозолол.

Адеми подал апелляцию в CAS с требованием снять дисквалификацию. Как утверждал игрок, запрещенное вещество попало в его организм с добавкой, которую он принимал после травмы.

CAS постановил, что у Адеми действительно не было умысла принимать запрещенное вещество, и сократил срок дисквалификации, которая будет отсчитываться с 7 октября 2015 года.

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Материалы REN-TV

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