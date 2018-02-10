CAS сократил дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил пятилетнюю дисквалификацию бывшего вице-президента ФИФА Чон Монджуна до 15 месяцев, информирует Yonhap. Таким образом, дисквалификация экс-главы Корейской футбольной ассоциации истекла 7 января. Также суд отменил штраф в размере размере 50 тысяч швейцарских франков. Теперь Чон Монджуна может участвовать в любой связанной с футболом деятельности.

​Напомним, комитет ФИФА по этике в октябре 2015 года отстранил Монджуна на шесть лет и оштрафовал на 100 тысяч швейцарских франков. Он обвинялся в нарушениях во время процесса выборов хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

В июне 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил его дисквалификацию до пяти лет, а штраф – до 50 тысяч.