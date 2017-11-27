CAS отложил принятие решения по жалобе Палестины на израильские клубы

CAS отложил принятие решения по жалобе Федерации футбола Палестины, сообщает Inside The Games. Палестинская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на шесть израильских клубов. Клубы израильских общин проводили матчи под эгидой израильской федерации на Западном берегу реки Иордан. По версии палестинской стороны, клубы нарушили правило ФИФА, запрещающее проведение игр на чужой территории без согласия хозяина.

Еще в октябре в ФИФА дали понять, что не будут занимать конкретную позицию по данному вопросу, учитывая "исключительную сложность" и политический характер ситуации, из-за чего Палестина обратилась в CAS.