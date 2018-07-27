CAS отклонил апелляцию Вальке

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности, информирует пресс-служба суда. Также суд оставил в силе штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 года. В сентябре 2015 года его временно отстранили из-за обвинений в нелегальной продаже билетов на матчи чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

В феврале 2016 года комитет по этике ФИФА отстранил Вальке на 12 лет, после чего срок был сокращен апелляционным комитетом ФИФА до 10 лет. В феврале 2017 года Вальке подал апелляцию в CAS.