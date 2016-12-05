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CAS оставил в силе шестилетнюю дисквалификацию Блаттера

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ФИФА в тени скандалов.ФИФА-гейт

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию экс-главы ФИФА Зеппа Блаттера на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности, сообщает официальный сайт CAS. 

80-летний швейцарец в августе в течение 14 часов находился на заседании CAS в Лозанне. В рамках слушания рассматривалась его мартовская апелляция на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности. 

Первоначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tarkys

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