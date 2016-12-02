CAS объявит решение по делу Блаттера 5 декабря

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) огласит решение по делу бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера 5 декабря, сообщает пресс-служба CAS. Решение будет объявлено в 17.00 по московскому времени.

Напомним, экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер в августе в течение 14 часов находился на заседании CAS в Лозанне. В рамках слушания рассматривалась его апелляция на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности. Швейцарец подал апелляцию в CAS 17 марта.

Первоначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет, а апелляционный комитет сократил наказание до шести лет. Блаттер же настаивает, что не нарушал закон. Его обвиняют в незаконном перечислении 1,8 миллиона евро в пользу Платини, хотя швейцарец утверждает, что это была оплата долга по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством.