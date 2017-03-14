CAS назвал решение Блаттера передать Платини 2 миллиона швейцарских франков "безрассудным"

Спортивный арбитражный суд признал решение экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера передать 2 миллиона швейцарских франков бывшему главе УЕФА Мишелю Платини неосторожным. Эпизод произошел в 2011 году и стал главным в деле против чиновников, которое повлекло за собой их отстранение от футбольной деятельности. Платини не сможет занимать посты в любых футбольных организация до 2019 года, Блаттер - до 2021.

"Комиссия считает поведение Блаттера как президента ФИФА в данном вопросе безрассудным или как минимум неосторожным, поскольку он одобрил платеж без проверки подписанного контракта, не попросив своих сотрудников выполнить какую-либо проверку", - приводит Inside the games часть заключения суда.