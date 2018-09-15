CAS: экс-генсек ФИФА Вальке потратил 71 тысячу долларов на полеты на частном самолете в Цюрих и Санкт-Петербург

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в 2015 году арендовал частный самолет для полета на заседание исполкома федерации в Цюрихе и на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Как сообщает CAS, аренда обошлась ему в 71 700 тысяч долларов. Он взял с собой на борт жену, дочь, двух сыновей и няню. Кроме того, для сына, летевшего из Рио-де-Жанейро в Цюрих, он повысил билет до бизнес-класса. Данные расходы не были вычтены из зарплаты Вальке.

Всего с 2010 по 2015 год Вальке четырежды ииспользовал частные самолеты за счет ФИФА.

В сентябре 2015 года Вальке был временно отстранен от деятельности по подозрению в нелегальной продаже билетов на матчи чемпионата мира-2018. В феврале 2016 года он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет, через полгода апелляционный комитет ФИФА сократил отстранение до 10 лет.