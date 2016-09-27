17:38 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

CAS 4 октября рассмотрит иск агента Хонды к ЦСКА

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 4 октября рассмотрит дело по иску агента полузащитника Кейсуке Хонды Киса Плоэгсмы к ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Претензии истца к армейскому клубу не разглашаются. Японский хавбек играл за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего на правах свободного агента перешел в "Милан".

Также CAS анонсировал рассмотрение ряда футбольных споров в период с конце сентября по конец ноября нынешнего года. Среди прочих будут рассмотрены иски Сербского футбольного союза против УЕФА (31) октября и иск "Спартака" из Суботицы к "Барселоне" (14 октября).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

цска 19781978, ну, мы ж не знаем, о чем там речь в иске. Но карьеру Хонде, не отпустив, мы определенно сломали. :)

17:54

shpasic

наверное, будут в расизме обвинять)

17:54

цска 19781978

Вообще то есть такое слово,как контракт

17:49

spetrov

Всю карьеру Хонде поломали, вовремя его не отпустив. :)

17:46

Ботаникум

Неужто ГВК не долил "агенту" пива после отстоя пены и...... отъезда "пациента" Кейсуке Х. в "страну Берлусконию"???

17:45

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