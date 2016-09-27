CAS 4 октября рассмотрит иск агента Хонды к ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) 4 октября рассмотрит дело по иску агента полузащитника Кейсуке Хонды Киса Плоэгсмы к ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Претензии истца к армейскому клубу не разглашаются. Японский хавбек играл за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего на правах свободного агента перешел в "Милан".

Также CAS анонсировал рассмотрение ряда футбольных споров в период с конце сентября по конец ноября нынешнего года. Среди прочих будут рассмотрены иски Сербского футбольного союза против УЕФА (31) октября и иск "Спартака" из Суботицы к "Барселоне" (14 октября).