Бывший вице-президент ФИФА пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности

Арбитражная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике отстранила бывшего вице-президента ФИФА, президента КОНКАКАФ и главу футбольной ассоциации Каймановых островов Джеффри Уэбба от любой деятельности, связанной с футболом на национальном и на международном уровне, сообщает пресс-служба организации. Кроме того, он был оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.

В апреле Уэбб признал себя виновным в получении взяток, вымогательстве и мошенничестве при продаже коммерческих прав на матчи отборочных циклов двух ближайших чемпионатов мира по футболу (2018 года в России и 2022 года в Катаре). Сообщалось, что сумма компенсации, которую заплатит он, а также другие фигуранты дела в лице представителя маркетинговой компании Алехандро Бурсако и предположительного посредника при незаконных платежах Хосе Маргулиса, составляет 37,5 миллиона долларов.