Бывший вице-президент ФИФА оспорит в CAS пятилетнюю дисквалификацию

Бывший глава Корейской футбольной ассоциации и бывший вице-президент ФИФА Чон Мон Джун подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне апелляцию на пятилетнее отстранение от футбольной деятельности, информирует пресс-служба суда.

ФИФА отстранила Чон Мон Джуна на шесть лет, позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет, на что 65-летний функционер подал апелляцию в CAS.

Расследование в отношении Чон Мон Джуна началось в январе 2015-го. Он подозревался в попытке дачи взятки при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. В 2010 году Мон Джун пообещал членам исполкома вложить 777 миллионов долларов в развитие футбола, если Корея получит право провести чемпионат мира в 2022 году.