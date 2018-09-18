Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал в суд на экс-президента страны Буяра Нишани. По мнению итальянского специалиста, бывший глава государства оскорбил его и нанес ущерб деловой репутации.

В мае после поражения Албании от Косово в товарищеском матче (0:3) Нишани написал в Фейсбуке: "Браво, Косово! Пануччи - шарлатан, который разрушил все, что было построено".

Тренер требует выплатить ему 100 тысяч евро.

Пануччи возглавил сборную Албании в июле 2017 года. С 2012 по 2014 год он входил в тренерский штаб сборной России под руководством Фабио Капелло. Это был его первый опыт тренерской работы. После этого он возглавлял итальянские "Ливорно" и "Тернану".

В Лиге наций сборная Албании под руководством Пануччи победила Израиль (1:0) и уступила Шотландии (0:2).