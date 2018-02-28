Бывший скаут "Арсенала": "Под Слуцкого "Витесс" может получить футболистов поопытнее"

Скаут "Виллем II", ранее работавший в "Арсенале" и "Эвертоне", Павел Кучеров считает, что Леонид Слуцкий является фаворитом при выборе главного тренера "Витесса".
- Идут поиски преемника – помимо Слуцкого, в число кандидатов входят три-четыре голландца, - сказал Кучеров. - Но в ситуации Леонида есть плюсы, которые позволяют говорить, что выберут именно его.
– Какие?
- Клуб зависит от помощи российского инвестора, это имеет большой значение. Под Слуцкого могут дать и других футболистов, поопытнее. "Витесс" прекрасно понимает ситуацию – с нашим соотечественником у руля будет больше аргументов в селекции. (Сергей ЕГОРОВ)
Player124
iipetroff - так они и чемпионат Голландии выиграют с таким-то усилением!!!
21:47 28 февраля
iipetroff
Можно усилиться Игнашевичем и Березуцкими. Онопко еще к ним. И Овчинникова на ворота.
20:31 28 февраля
zako61
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:57 28 февраля
shpasic
короче говоря, всё понятно - пристроить этого тренера можно только по блату от "российского инвестора".
19:46 28 февраля