19:41 28 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

Бывший скаут "Арсенала": "Под Слуцкого "Витесс" может получить футболистов поопытнее"

4

Скаут "Виллем II", ранее работавший в "Арсенале" и "Эвертоне", Павел Кучеров считает, что Леонид Слуцкий является фаворитом при выборе главного тренера "Витесса".

- Идут поиски преемника – помимо Слуцкого, в число кандидатов входят три-четыре голландца, - сказал Кучеров. - Но в ситуации Леонида есть плюсы, которые позволяют говорить, что выберут именно его.

– Какие?

- Клуб зависит от помощи российского инвестора, это имеет большой значение. Под Слуцкого могут дать и других футболистов, поопытнее. "Витесс" прекрасно понимает ситуацию – с нашим соотечественником у руля будет больше аргументов в селекции. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Кучерова

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Player124

iipetroff - так они и чемпионат Голландии выиграют с таким-то усилением!!!

21:47 28 февраля

iipetroff

Можно усилиться Игнашевичем и Березуцкими. Онопко еще к ним. И Овчинникова на ворота.

20:31 28 февраля

zako61

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:57 28 февраля

shpasic

короче говоря, всё понятно - пристроить этого тренера можно только по блату от "российского инвестора".

19:46 28 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!