Бывший скаут "Арсенала": "Под Слуцкого "Витесс" может получить футболистов поопытнее"

Скаут "Виллем II", ранее работавший в "Арсенале" и "Эвертоне", Павел Кучеров считает, что Леонид Слуцкий является фаворитом при выборе главного тренера "Витесса".

- Идут поиски преемника – помимо Слуцкого, в число кандидатов входят три-четыре голландца, - сказал Кучеров. - Но в ситуации Леонида есть плюсы, которые позволяют говорить, что выберут именно его.

– Какие?

- Клуб зависит от помощи российского инвестора, это имеет большой значение. Под Слуцкого могут дать и других футболистов, поопытнее. "Витесс" прекрасно понимает ситуацию – с нашим соотечественником у руля будет больше аргументов в селекции. (Сергей ЕГОРОВ)

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