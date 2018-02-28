Бывший скаут "Арсенала": "Если Слуцкий возглавит "Витесс", не удивлюсь"

Скаут "Виллем II", ранее работавший в "Арсенале" и "Эвертоне", Павел Кучеров назвал логичным интерес "Витесса" к Леониду Слуцкому. Бывший главный тренер сборной России, по данным СМИ, может в ближайшее время возглавить голландский клуб.

- Если Слуцкий получит работу в "Витессе", не удивлюсь, - сказал Кучеров. - Клуб на протяжении некоторого времени имеет отношение к российским инвесторам, Леонид хочет себя показать в Европе. И эта команда – неплохой следующий шаг после работы в Англии. Как сообщают, "Витесс" имеет отношение к "Челси", и тут все логично. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Кучерова