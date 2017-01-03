08:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бывший руководитель департамента детского футбола "Зенита" возглавил "Флору"

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Бывший руководитель департамента детского и юношеского футбола петербургского "Зенита" Арно Пайперс стал главным тренером "Флоры". Специалист рад вернуться в таллиннский клуб, в котором работал с 2000 по 2004 год.

- Рад вернуться сюда спустя почти 13 лет, - приводит пресс-служба "Флоры" слова Пайперса. – Признаюсь, я был удивлен, когда ко мне обратились с такой просьбой. Перед тем как ответить на это предложение, я попросил два месяца чтобы подумать.

Меня радует, что клуб сохранил свою структуру, по-прежнему уделяет внимание молодежи, а также создал прочный фундамент для развития.

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Материалы REN-TV

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