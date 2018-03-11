Бывший российский футболист погиб в ДТП в 28 лет

Бывший российский футболист Владимир Герасимов в ночь с 8 на 9 марта погиб в Китае в ДТП в возрасте 28 лет. Фото AFP

Бывший российский футболист Владимир Герасимов в ночь с 8 на 9 марта погиб в Китае в ДТП в возрасте 28 лет, сообщает RT.

Герасимов ехал на скутере, и его сбил проезжавший автомобиль. Водитель машины скрылся с места происшествия. В течение двух часов Герасимову не могли оказать медицинскую помощь, вследствие чего он скончался.

Ранее Герасимов защищал цвета таких клубов, как "Калуга", Волочанин-Ратмир", "Ника", чешский "Богемианс" и "Металлург" из Выксы.