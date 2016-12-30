19:11 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бывший президент иранского клуба ударил журналиста между ног

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Бывший президент иранского клуба "Эстегляль" Бахрам Афшарзаде атаковал журналиста во время интервью. Отвечая на вопрос, он внезапно сказал "это для тебя" и ударил корреспондента между ног.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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laks34

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20:00

баламошка

Ну уж прям и ударил, ну уж прям и между ног. Хотя забавно. Опасно у них там! Радуйся, СЭ!)

19:27

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