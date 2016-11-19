Бывший президент Федерации футбола Эквадора приговорен к 10 годам лишения свободы

Бывший президент Федерации футбола Эквадора Луис Чирибога признан виновным по делу о коррупции в ФИФА и приговорен к 10 годам лишения свободы, информирует FP. Функционер, в четвертый раз переизбранный в январе 2015 года на пост главы федерации страны, признан виновным в отмывании денег в организации. Также к 10 годам тюрьмы приговорен бывший казначей Федерации футбола Эквадора Уго Мора. Бывший бухгалтер Перо Вера приговорен к трем годам и четырем месяцам за соучастие.

Чирибога покинул свой пост в марте 2016 года, а перед этим добровольно сдался в полицию Эквадора. Тогда он подозревался в незаконных михинациях в ФИФА, а власти страны выдали ордер на его арест.

Напомним, что в мае 2015 года в ФИФА разгорелся крупный скандал. Были предъявлены обвинения 14 футбольным чиновникам. По некоторым данным, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму 150 миллионов долларов. Затем последовали другие аресты. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.