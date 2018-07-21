Бывший помощник Черчесова скончался от инфаркта в 53 года

Бывший футболист и тренер Кристоф Вестерхалер, сообщает Твиттер "Айнтрахта". Игроку, который выступал на позициях полузащитника и нападающего, было 53 года. Причиной смерти стал инфаркт.

Вестерхалер в качестве игрока выступал за "Инсбрук", ЛАСК, "Тироль", "Форвертс", АПОЭЛ, "Франкфурт" и "Оснабрюк". С 1989 по 1993 год он защищал цвета сборной Австрии.

Тренерскую карьеру он начал в 2002 году в "Тироле". В сезоне-2004/05 входил в тренерский штаб нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Также в разные годы он работал с австрийскими "Хорном" и "Велсом".