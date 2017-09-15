Бывший нападающий "Локомотива" Кайседо объявил о завершении карьеры в сборной Эквадора

Нападающий "Лацио" и сборной Эквадора Фелипе Кайседо на своей странице в Твиттере сообщил о завершении международной карьеры. Форвард не согласился с увольнением главного тренера Густаво Кинтероса, в результате чего решил прекратить игры за национальную команду.

"Я не согласен с решением уволить Кинтероса. Результаты в последних играх действительно были плохими, но это не только его вина. Мы - команда, это касается еще и футболистов. По этой причине хотел бы объявить о завершении международной карьеры. Хочу поблагодарить всех людей, которые меня поддерживали все это время", – написал Кайседо в Твиттере.

Напомним, форвард выступал за "Локомотив" в период с 2011 по 2013 год. Затем он перешел в "Аль-Джазиру".