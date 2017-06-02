20:09 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру

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Бывший капитан "Спартака" Алекс принял решение о завершении карьеры, сообщил на своей странице в "Твиттере" бразильский "Аваи", который предлагал ему контракт. Последним клубом 35-летнего полузащитника был "Интернасионал", с которым он расторг контракт в январе 2017 года.

Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год, он стал серебряным призером чемпионата России в 2009 году. Хавбек также играл за бразильские клубы "Гуарани" и "Коринтианс" и за катарский "Аль-Гарафа".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Легенда бестрофейника. Побольше бы таких эпох.

21:11

Spartak-Online1

Левую ногу Алекса в принципе тоже можно бы в музей отправить.(шутка)К сожалению мало сыграл за нас.

21:06

Sher77mar

Хорош был чертяга,и Велик при нем блистал

20:57

Sher77mar

Хорош был ,чертяга и Велик при нем раскрылся

20:54

Jean4

Лучший легионер в истории Спартака, если не считать легионерами игроков из союзных республик.

20:53

баламошка

Нормально поиграл, молодец.

20:22