Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру

Бывший капитан "Спартака" Алекс принял решение о завершении карьеры, сообщил на своей странице в "Твиттере" бразильский "Аваи", который предлагал ему контракт. Последним клубом 35-летнего полузащитника был "Интернасионал", с которым он расторг контракт в январе 2017 года.
Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год, он стал серебряным призером чемпионата России в 2009 году. Хавбек также играл за бразильские клубы "Гуарани" и "Коринтианс" и за катарский "Аль-Гарафа".
Meia Alex ligou para presidente Battistotti, agradeceu lembrança do seu nome e informou decisão de parar após reunião com sua família.– Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 1 июня 2017 г.
Millwall82
Легенда бестрофейника. Побольше бы таких эпох.
21:11
Spartak-Online1
Левую ногу Алекса в принципе тоже можно бы в музей отправить.(шутка)К сожалению мало сыграл за нас.
21:06
Sher77mar
Хорош был чертяга,и Велик при нем блистал
20:57
Sher77mar
Хорош был ,чертяга и Велик при нем раскрылся
20:54
Jean4
Лучший легионер в истории Спартака, если не считать легионерами игроков из союзных республик.
20:53
баламошка
Нормально поиграл, молодец.
20:22