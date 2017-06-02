Бывший капитан "Спартака" Алекс завершил карьеру

Бывший капитан "Спартака" Алекс принял решение о завершении карьеры, сообщил на своей странице в "Твиттере" бразильский "Аваи", который предлагал ему контракт. Последним клубом 35-летнего полузащитника был "Интернасионал", с которым он расторг контракт в январе 2017 года.

Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год, он стал серебряным призером чемпионата России в 2009 году. Хавбек также играл за бразильские клубы "Гуарани" и "Коринтианс" и за катарский "Аль-Гарафа".