Бывший игрок сборной Турции арестован по подозрению в связях с мафией

Экс-форвард сборной Турции Танжу Чолак арестован по подозрению в связях с организованной преступностью, сообщает Hurriyet. Сегодня он был задержан в Стамбуле вместе с еще 23 подозреваемыми.

Чолак выступал за "Галатасарай", "Фенербахче", "Самсунспор" и "Истамбулспор". За свою карьеру он забил 240 мячей в чемпионате, что на тот момент было рекордом. За сборную Турции провел 31 матч, в которых забил 9 мячей. В 1994 году он был вынужден повесить бутсы на гвоздь после того, как получил тюремный срок на 2 года за контрабанду автомобилей.