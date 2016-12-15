Бывший игрок сборной Саудовской Аравии отстранен на 4 года за допинг

Бывший игрок сборной Саудовской Аравии Мохаммед Нур дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов, сообщает официальный сайт CAS. В ноябре в его организме был обнаружен амфетамин. Федерация футбола страны дисквалифицировала его на четыре месяца, однако ФИФА настояла на ужесточении наказания. Отметим, что Нур уже завершил карьеру этим летом.

С 1999 по 2012 год он провел 96 матчей за сборную Саудовской Аравии, забил 8 голов и принял участие в ЧМ-2002 и 2006. Большую часть клубной карьеры Нур отыграл в "Аль-Иттихаде", а сезон-2013/14 провел в "Аль-Насре".