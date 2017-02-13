Бывший форвард "Шахтера" перешел в клуб второй китайской лиги

Нападающий сборной Боливии Марсело Морено стал игроком "Ухань Чжоэр", информирует клубная пресс-служба. Команде второго дивизиона Китая форвард достался бесплатно.

29-летний футболист с 2008 по 2011 год принадлежал "Шахтеру". В составе донецкого коллектива Морено в 2009 году выиграл Кубок УЕФА. Последним клубом латиноамериканца был "Чанчунь Ятай".