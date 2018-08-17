Бывший форвард сборной Габона сделал скандальные заявления. Фальсификация документов – не самое страшное из них

Экс-нападающего сборной Габона Шива Н'Зигу во время религиозного мероприятия признался, что находился в сексуальных связях с мужчинами, а также тетей и сестрой. Видео с его участием опубликовано на YouTube-канале Le Chroniques du Gabon.

Н'Зигу сообщил о том, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменили имя и уменьшили возраст на пять лет. Кроме того, как заявил бывший футболист, его отец убил мать в результате "жертвоприношения во благо процветания своего бизнеса". Отец Н'Зигу убил супругу в том числе ради успехов сына в футболе.

Н'Зигу выступал за сборную Габона с 2000 по 2008 и забил пять голов в 24 играх. Он завершил карьеру в 2016 году, выступав за разные клубы, в числе которых "Реймс". На сайте Лиги 1 указано, что он родился 24 октября 1983 года. Н'Зигу считался самым молодым игроком в истории Кубка африканских наций, дебютировав за команду в "16" лет.