Бывший член ФИФА подал апелляцию на решение о пожизненном отстранении от футбола

Бывший глава Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтакьи подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение ФИФА о пожизненном отстранении от футбольной деятельности.

Ньянтакьи в июне оказался в центре скандала после документального фильма о взятках среди высокопоставленных чиновников федерации. В результате расследования ФИФА признала Ньянтакьи виновным по трем пунктам. Кроме отстранения, на него наложен штраф в размере 500 тысяч швейцарских франков.

– Я буду использовать доступные юридические способы для исправления ситуации, – цитируетбывшего члена совета ФИФА AP. – Несмотря на то, что я уже подал в отставку со всех постов, это важно для меня, вкедь я хочу очистить свое имя.