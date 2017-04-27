Бывшие президенты КОНМЕБОЛ перевели третьим лицам 140 миллионов долларов

Бывший президент КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо, а также его коллега Николас Леос перевели третьим лицам более 140 миллионов долларов, сообщает AFP. Это было выявлено в ходе аудитороской проверки деятельности организации с 2000 по 2014 год. Президент ФИФА Джанни Инфантино осведомлен о ее результатах.

Напомним, ФИФА в 2015 году сотрясла череда коррупционных скандалов. В конце мая 2015-го несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в ФИФА на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег.