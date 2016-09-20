Бывшего тренера "Спартака" сватают в "Легию"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный в ближайшее время может быть представлен в качестве главного тренера варшавской "Легии", которая рассталась с албанским специалистом Бесником Хаси, сообщает Sport.ua. Ранее появилась информация, что руководство "Легии" среди прочих рассматривает кандидатуры Олега Кононова и Виктора Гончаренко на вакантный пост.
Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Станислава Черчесова "Легия" стала чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.
Кононов отказал "Легии" из-за низкой зарплаты? //
Российского тренера в "Легии" не будет
TooM
Кононов справился бы там, но наверняка откажет.
17:41
баламошка
Грозный, видимо, только Спартак тренировал. Ох уж эти заголовки)
17:17
Alex.S
Этот бандеровец выгнал Тихонова из Спартака. Тьфу на него.
17:16