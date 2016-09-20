17:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бывшего тренера "Спартака" сватают в "Легию"

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Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный в ближайшее время может быть представлен в качестве главного тренера варшавской "Легии", которая рассталась с албанским специалистом Бесником Хаси, сообщает Sport.ua. Ранее появилась информация, что руководство "Легии" среди прочих рассматривает кандидатуры Олега Кононова и Виктора Гончаренко на вакантный пост.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Станислава Черчесова "Легия" стала чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.

Кононов отказал "Легии" из-за низкой зарплаты? //
Российского тренера в "Легии" не будет

Дополнительная информация

http://football.sport.ua/news/319172

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КОММЕНТАРИИ (3)
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TooM

Кононов справился бы там, но наверняка откажет.

17:41

баламошка

Грозный, видимо, только Спартак тренировал. Ох уж эти заголовки)

17:17

Alex.S

Этот бандеровец выгнал Тихонова из Спартака. Тьфу на него.

17:16

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