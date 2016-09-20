Бывшего тренера "Спартака" сватают в "Легию"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный в ближайшее время может быть представлен в качестве главного тренера варшавской "Легии", которая рассталась с албанским специалистом Бесником Хаси, сообщает Sport.ua. Ранее появилась информация, что руководство "Легии" среди прочих рассматривает кандидатуры Олега Кононова и Виктора Гончаренко на вакантный пост.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Станислава Черчесова "Легия" стала чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.

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