21:47 | Футбол — "Пас из-за границы"

Бывшая европейская звезда продает кофе и печенье в Калифорнии

Хакан ШУКЮР. Фото REUTERS
Хакан ШУКЮР. Фото REUTERS
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Бывший нападающий сборной Турции и "Галатасарая" Хакан Шукюр, эмигрировавший в США в 2015 году отметил, что продает кофе и печенье.

Шукюр после завершения карьеры был избран в турецкий парламент. В декабре 2015-го он покинул родину после обвинений в связях с гюленистами, организовавших попытку переворота в Турции. Сейчас он проживает на территории США, где является совладельцем кофейни.

- Я бы уже стал министром в Турции, играй "по правилам" и делай то, что мне говорят. Но теперь я продаю кофе в Калифорнии, - приводит Vecernji List слова 46-летнего Шукюра.

Когда я покинул парламент у меня начались проблемы, тогда я решил уехать в США. Турция – это моя страна, я люблю турецкий народ, но СМИ испортили мнение обо мне. Но, может быть, однажды я вернусь на родину, так как тьма не может длиться вечно. В США все иначе, здесь Леброн Джеймс может критиковать президента. Здесь люди чувствуют себя свободными и говорят то, что захотят. В Турции это невозможно.

Напомним, что Шукюр является автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира. В матче за третье место на турнире 2002 года он забил на 11-й секунде в ворота Южной Кореи (3:2). Также игрок является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной (51 гол). 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

И что?! Шарапова продаёт конфеты,а Пеле не гнушается продавать порошок,напоминающий по цвету кофе.

22:53

Millwall82

Лучше бы кебабную там открыл) И странно что легенда турецкого футбола без работы у себя на Родине. Тренерская там карьера. Но видимо сам не захотел.

22:47

Dymanomashina

"Совладелец сети кофейн" это то же самое, что и "продавать печегнюшки в Калифорнии"? СЭ, Браво!! Искренне, браво!!!!

22:41

Thomas_Boy_

Я бы уже продавал печеньки в Калифорнии, если бы не писал хвалебные речи во славу Виталия Леонтича и Лидера Нации. Кстати, никто печеньку не хочет? Дешево продам.

22:34

Alex.S

Если б понимал разницу между "критиковать президента", и "участвовать в гос перевороте", то и кофе с печеньем торговать бы не пришлось.

22:30

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