Бывшая европейская звезда продает кофе и печенье в Калифорнии

Бывший нападающий сборной Турции и "Галатасарая" Хакан Шукюр, эмигрировавший в США в 2015 году отметил, что продает кофе и печенье.
Шукюр после завершения карьеры был избран в турецкий парламент. В декабре 2015-го он покинул родину после обвинений в связях с гюленистами, организовавших попытку переворота в Турции. Сейчас он проживает на территории США, где является совладельцем кофейни.
- Я бы уже стал министром в Турции, играй "по правилам" и делай то, что мне говорят. Но теперь я продаю кофе в Калифорнии, - приводит Vecernji List слова 46-летнего Шукюра.
Когда я покинул парламент у меня начались проблемы, тогда я решил уехать в США. Турция – это моя страна, я люблю турецкий народ, но СМИ испортили мнение обо мне. Но, может быть, однажды я вернусь на родину, так как тьма не может длиться вечно. В США все иначе, здесь Леброн Джеймс может критиковать президента. Здесь люди чувствуют себя свободными и говорят то, что захотят. В Турции это невозможно.
Напомним, что Шукюр является автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира. В матче за третье место на турнире 2002 года он забил на 11-й секунде в ворота Южной Кореи (3:2). Также игрок является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной (51 гол).
Slim Taller
И что?! Шарапова продаёт конфеты,а Пеле не гнушается продавать порошок,напоминающий по цвету кофе.
22:53
Millwall82
Лучше бы кебабную там открыл) И странно что легенда турецкого футбола без работы у себя на Родине. Тренерская там карьера. Но видимо сам не захотел.
22:47
Dymanomashina
"Совладелец сети кофейн" это то же самое, что и "продавать печегнюшки в Калифорнии"? СЭ, Браво!! Искренне, браво!!!!
22:41
Thomas_Boy_
Я бы уже продавал печеньки в Калифорнии, если бы не писал хвалебные речи во славу Виталия Леонтича и Лидера Нации. Кстати, никто печеньку не хочет? Дешево продам.
22:34
Alex.S
Если б понимал разницу между "критиковать президента", и "участвовать в гос перевороте", то и кофе с печеньем торговать бы не пришлось.
22:30