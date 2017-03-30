15:09 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Бюст Роналду был сделан бывшим уборщиком всего за 15 дней

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Мануэл Сантуш, автор бюста нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, установленного в аэропорту острова Мадейра, заявил, что ему потребовалось всего 15 дней, чтобы закончить работу над скульптурой, сообщает The Sun. 40-летний бывший уборщик аэропорта остался доволен своим произведением, несмотря на бурную реакцию в интернете. Примечателен тот факт, что это была всего лишь третья его скульптура в жизни.

- Для меня большая гордость называться автором бюста в честь не только величайшего футболиста мира, но и уроженца нашего острова, - отметил Сантуш. - Это была моя идея сделать так, чтобы наш аэропорт ассоциировался с именем Криштиану Роналду.

Как изуродовали Роналду. Соцсети смеются над бюстом португальцу

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

на Распил-Арене и за два дня сделают не хуже. дайте только миллиард.

16:03

баламошка

Бугага)

15:30

Thomas_Boy

Да не рукой он лепил этот бюст.

15:29

баламошка

Скорее за 15 минут. Гениальный скульптор лепил его одной рукой.

15:25

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