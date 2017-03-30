Бюст Роналду был сделан бывшим уборщиком всего за 15 дней

Мануэл Сантуш, автор бюста нападающему "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, установленного в аэропорту острова Мадейра, заявил, что ему потребовалось всего 15 дней, чтобы закончить работу над скульптурой, сообщает The Sun. 40-летний бывший уборщик аэропорта остался доволен своим произведением, несмотря на бурную реакцию в интернете. Примечателен тот факт, что это была всего лишь третья его скульптура в жизни.

- Для меня большая гордость называться автором бюста в честь не только величайшего футболиста мира, но и уроженца нашего острова, - отметил Сантуш. - Это была моя идея сделать так, чтобы наш аэропорт ассоциировался с именем Криштиану Роналду.

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