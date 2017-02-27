Буффон, Роналду, Зидан и Раньери выиграли "футбольный Оскар"

Авторитетный портал футбольной статистики Squawka в ночь вручения наград Американской киноакадемии устроил собственную церемонию вручения "Оскара". Номинации в нем были связаны с футболом, и участниками стали спортсмены и тренеры.

Так обладателем "самого драматичного выступления" стал вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. "20 лет легенды", - прокомментировал эту "награду" портал.

Приз за "лучший дизайн костюма" достался мексиканскому "Пумас", а за лучшую прическу - Полю Погба ("один человек, тысяча причесок").

Награду "лучшему герою второго плана" получил форвард сборной Португалии Эдер, забивший победный мяч в финале Euro-2016.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан удостоился титула "лучший иностранный фильм" и комментария "Лысые люди могут тренировать".

Приз за "технические инновации" получил экс-наставник "Лестера" Клаудио Раньери - "за взлет и падение схемы 4-4-2". Итальянский специалист в 2016 году привел "лис" к первому в истории чемпионству, а на днях был уволен за неудовлетворительные результаты в сезоне.

"Главная мужская роль" досталась Криштиану Роналду, выигравшему с "Реалом" Лигу чемпионов, а со сборной Португалии - чемпионат Европы.

Наконец, титул "лучший фильм" достался чемпионству "Лестера".

Напомним, что в настоящей церемонии вручения "Оскара" титул "лучший фильм" получила драма "Лунный свет". Причем организаторы по ошибке сперва назвали мюзикл "Ла-Ла-Ленд", на что портал Squawka отреагировал ироничным комментарием: "Никаких ошибок в "Оскаре Squawka". Впрочем, "Ла-Ла-Ленд" в общей сложности получил семь "Оскаров", включая "лучшую женскую роль" Эмме Стоун и "лучшего режиссера" Дэмиену Шазеллу. Титул "лучшего актера" достался Кейси Аффлеку за роль в "Манчестере у моря".

Также различные награды получили такие фильмы, как "Ограды", "Зверополис", "Коммивояжер", "По соображениям совести", "Фантастические твари и где они обитают", "Отряд самоубийц", "Прибытие", "Книга джунглей", "О. Джей: Сделано в Америке", "Песочник", "Белые шлемы", "Пой".