Буффон, Навас и Нойер претендуют на приз ФИФА лучшему вратарю года

ФИФА на официальном сайте озвучила имена трех вратарей, претендующих на приз лучшему голкиперу 2017 года. В список вошли Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Кейлор Навас ("Реал") и Мануэль Нойер ("Бавария").

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.

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