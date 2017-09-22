Буффон, Навас и Нойер претендуют на приз ФИФА лучшему вратарю года

ФИФА на официальном сайте озвучила имена трех вратарей, претендующих на приз лучшему голкиперу 2017 года. В список вошли Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Кейлор Навас ("Реал") и Мануэль Нойер ("Бавария").
Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.
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Your 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Goalkeeper 2017 👐– FIFA.com (@FIFAcom) 22 сентября 2017 г.
🇮🇹@gianluigibuffon
🇨🇷@NavasKeylor
🇩🇪@Manuel_Neuer
Who will be crowned #TheBest? 👑 pic.twitter.com/xOKBuGzJ8U