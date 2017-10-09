Буффон, Гризманн и Кроос номинированы на "Золотой мяч"

Журнал France Football объявил четвертую пятерку номинантов на получение "Золотого мяча". На получение престижной индивидуальной награды претендует нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн. Также за приз поборюся вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, полузащитник "Реала" Тони Кроос, нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, форвард "Монако" Радамель Фалькао.

Ранее на получение приза были номинированы Неймар, Лука Модрич, Марселу, Пауло Дибала,Н`Голо Канте, Ян Облак, Серхио Рамос, Филиппе Коутинью, Дрис Мертенс, Луис Суарес, Роберт Левандовски, Давид Де ХеаЮ Кевин Де Брейне, Харри Кейн, Эдин Джеко.

Имена пяти следующих претендентов будут названы в 19.30 по московскому времени. Полностью список из 30 номинантов на получение "Золотого мяча" будет объявлен в 20.15 по московскому времени.