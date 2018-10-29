Будущий игрок "Баварии" дал великолепное интервью. В Мюнхене оценили

Нападающий клуба MLS "Ванкувер Уайткэпс" Альфонсо Дэйвис дал оригинальное интервью после матча с "Портлендом". 17-летний форвард сборной Канады оформил дубль и принес команде победу 2:1.

- Когда вы вчера ложились спать, вы могли представить, что проснетесь и сделаете дубль?

- Нет, на самом деле я играл в Fortnite перед сном и думал об этой игре, - неожиданно ответил Дэйвис.

Ответ привлек внимание "Баварии", цвета которой форвард будет защищать со следующего года. "Он должен хорошо прижиться у нас", - прокомментировали в мюнхенском клубе.