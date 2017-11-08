Будущее Виллаш-Боаша в клубе Халка определится после финала Кубка Китая

Руководство "Шанхай Шанган" не продлило контракт с главным тренером Андре Виллаш-Боашем. Истекает соглашение в конце этого года. Его будущее определится после финала Кубка Китая, в котором клуб встретится с "Шанхай Шэньхуа". Матчи состоятся 19 и 26 ноября.

Виллаш-Боаш принял "Шанган" в конце 2016 года. В минувшем сезоне он занял второе место в чемпионате Китая. В составе клуба выступают бывший форвард "Зенита" Халк и экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов.