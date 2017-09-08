Бруну де Карвалью: "За 25 миллионов евро я не продал бы "Вест Хэму" даже 14-летнего игрока академии"

Президент лиссабонского "Спортинга" Бруну де Карвалью воспользовался презентацией финансового отчета по итогам прошлого сезона, чтобы в очередной раз раскритиковать "Вест Хэм". Ранее появилась информация, что португальский клуб пожаловался в ФИФА на "молотобойцев" за незаконные переговоры с хавбеком Виллиамом Карвалью.

- Руководство "Вест Хэма" может говорить все, что хочет, они свободные люди, - цитирует Record.pt де Карвалью. - "Спортинг" намерен жаловаться на них. Даже отношение фанатов "Вест Хэма" к руководство говорит о много. Я продолжаю утверждать, что у нас не было официального предложения по Карвалью, а они вели с ним переговоры. То, что говорят в "Вест Хэме" меня не волнует... За 25 миллионов евро я даже не продал бы им Умаро Бальде (14-летний воспитанник "Спортинга". - Прим. "СЭ"), не говоря уже о Уиллиаме, они постучали в неправильную дверь.