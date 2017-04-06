Брос извинился перед Федерацией футбола Камеруна

Главный тренер сборной Камеруна Хуго Брос решил сгладить конфликт с национальной федерацией футбола и извинился за свои слова о присущем ей "любительстве".

Ранее специалист разразился критикой в адрес организации и задался вопросом, стоит ли ему продолжать работу после брюссельской контрольной встречи с Гвинеей (1:2). Он был крайне возмущен тем, что игроков не покормили в гостинице в назначенный час обедом из-за долгов по оплате проживания.

- Возможно, я погорячился и унизил камерунский народ, - сказал Брос, вызванный на совещание в министерстве спорта страны. - Приношу свои извинения. Нет никаких оснований, чтобы я покинул Камерун. Я уже обсудил с президентом федерации вопрос о продлении контракта.

В свою очередь федерация распространила сообщение, из которого следует, что организационные упущения расследуются. (Александр ПРОСВЕТОВ)